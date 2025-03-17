Basına Darbe İddiası: Gazeteciler Cemiyeti, İlan Düzenlemesine Tepkili

Teklifte, genel kurul toplantı davetlerinin gazeteler yerine yalnızca Birlik'in resmi internet sitesinde ilan edilmesinin öngörülmesi, Türk basınına zarar verecek bir adım olarak değerlendirildi.

“Basınımıza Zarar Verecek Bir Adım”

Kösedağ, söz konusu düzenlemenin yasalaşması durumunda gazete ilanlarının büyük ölçüde kaybolacağını belirterek, "Bu durum yalnızca gazeteleri değil, benzer statüdeki oda, birlik ve kooperatiflerin tüm ilanlarını etkileyebilir. Türk basınına zarar verecek bu uygulamada ısrarcı olmamalılar," ifadelerini kullandı.

TÜRMOB Geri Adım Atmıyor

TÜRMOB'un düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada ilan sayısının azlığına dikkat çektiğini belirten Kösedağ, bu duruma ilişkin endişelerini dile getirdi ve tüm ilgili tarafları öneriyi geri çekmeye davet etti. Hükümete, muhalefete ve TÜRMOB'a çağrıda bulunan Kösedağ, bu uygulamanın basın özgürlüğüne ve gazetelerin işlevselliğine zarar vereceğini vurguladı.