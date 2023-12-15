Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri OSB bizim gururumuz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 'OSB'lerimiz üretim üssü olarak nitelendirilen ve haklı gururla paylaştığımız değerimizdir' dedi.

PAYLAŞ
  • 15.12.2023 14:05
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:05
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri OSB bizim gururumuz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, “OSB’lerimiz üretim üssü olarak nitelendirilen ve haklı gururla paylaştığımız değerimizdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından yönetim binası girişinde karşılandı. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah sizlerin şahsında tüm organize sanayilerimizdeki kardeşlerimize helalinden bol rızık versin. OSB bizim gururumuz, yaptığı çalışmalarla, ihracatıyla, ürettikleriyle, marka değeriyle, mobilyanın başkenti olarak Kayseri’mizin her zaman en önemli merkezlerinden birisidir” dedi. Organize sanayilerin üretim üssü olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Hem Mimarsinan organizemiz hem İncesu organizemiz hem de sizlerin başında bulunduğu büyük organizemiz, şehrimize, serbest bölgemize, katma değer sağlayan, istihdama vesile olan, üretim üssü olarak nitelendirilen ve haklı gururla paylaştığımız değerimizdir. O açıdan sizleri tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri’nin takdir edilen ve örnek gösterilen şehir konumunda olduğunu belirterek, “Şehrimiz kendisinden her yönüyle söz ettiren, paylaşılan, takdir edilen konuma gelmiştir. Gerek yerel yönetimlerde emeği geçenlere, gerekse şehrimize katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine ve paydaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise; “Sizlerin bu şehre çok büyük hizmetleri, emekleri var. Bizler, Organize Sanayi Bölgesi olarak uyum içerisinde çalışacağız” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Üretim ve istihdama yönelik istişarenin de yapıldığı ziyaretin ardından Büyükkılıç ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Kayserispor'un acı günü

Kayserispor'un acı günü

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

5
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

6
Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

DAHA FAZLA
Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Şükran Caddesi hizmete girdi

Şükran Caddesi hizmete girdi