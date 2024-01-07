Başkan Büyükkılıç: 'OSB'deki yolumuzu pırıl pırıl yaptık'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantıda önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

PAYLAŞ
  • 07.01.2024 11:25
  • Güncelleme: 07.01.2024 13:10
Başkan Büyükkılıç: 'OSB'deki yolumuzu pırıl pırıl yaptık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantıda önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım konforunu arttıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Bu hedef istikametinde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantıda önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek yenilenmesi yapıldı. Bu çerçevesinde, ulaşım alanındaki yatırım ile çalışmalarına devam eden ve Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda önemli bir güzergâh olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Organize Sanayimiz ile Altınoluk Mahallemizin arasındaki yolumuz ile ilgili yıpranmadan kaynaklı sıkıntılar vardı. Onu hem burada frezeleyip, hem de asfaltını sıfırdan yapma suretiyle pırıl pırıl yolumuzu yaparak, bizi seven, güvenen, seçen iş adamlarımıza, Kayseri’mizin güzel insanlarına layık olma yolunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Büyükşehir ekibine teşekkür eden Büyükkılıç, “Fen İşleri ekibimize ve değerli Genel Sekreterimizin kıymetli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyor, ancak yolların kalitesi standardı arttığında süratler artmasın” dedi.

Dolu dolu bir dönem geçirdiklerini anlatan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah nazarlardan saklasın, Allah’a şükürler olsun dolu dolu bir dönem yaşadık. Dolu dolu hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturduk. Hiçbir mazerete sığınmadık. Durmak yok, koşmaya devam. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de yeni yapılan yolu ‘kaymak gibi’ diye nitelendirerek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Fen işleri ekiplerine tatlı ikram eden Büyükkılıç, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

5 bin metreküp kazı ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt

Çalışmaya organize gidiş istikametinde trompet kavşaktan sonra başlanıp, çalışma Sazyolu Caddesi dönüşüne kadar olan kısımda geliş gidiş yenilenecek şekilde yapılırken, toplam çalışma yapılan uzunluk 2,6 kilometre ve gidiş geliş olarak yenilendi. Çalışma çerçevesinde yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınıp, kazılan asfalt tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Kazı işlemi sonrasında yol sıcak asfalt yapılarak yenilenirken, bu çalışmalar için 5 bin metreküp kazı ve 11 bin 500 ton sıcak asfalt planlanıyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de yüzme antrenörü yetiştirilecek

Kayseri'de yüzme antrenörü yetiştirilecek

Başkan Çamlı, 'Bir maç nasıl provoke edilir bugün örneğini gördük'

Başkan Çamlı, “Bir maç nasıl provoke edilir bugün örneğini gördük”

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Büyükşehir'in sporcusu 'Türkiye Şampiyonu' oldu

Büyükşehir'in sporcusu 'Türkiye Şampiyonu' oldu

KVKK'da 'arka kapı' uyarısı

KVKK'da 'arka kapı' uyarısı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
ERÜ'de Ameliyatlar artık 'Robot' ile Yapılacak

ERÜ'de Ameliyatlar artık 'Robot' ile Yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da Erdoğan'ın önceliği 'Genç Başkan'dan yana oldu

İstanbul'da Erdoğan'ın önceliği 'Genç Başkan'dan yana oldu

Yazar Yaşar Kaplan vefatının 1.yılında memleketinde anıldı

Yazar Yaşar Kaplan vefatının 1.yılında memleketinde anıldı

DAHA FAZLA
Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 14. Sırada

Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 14. Sırada

İYİ Parti'nin belediye başkan adayları belli oluyor

İYİ Parti’nin belediye başkan adayları belli oluyor

Recep Uçar: 'Finalleri yapabilsek farklı olacak'

Recep Uçar: 'Finalleri yapabilsek farklı olacak'

Bülent Uygun'dan transfer açıklaması

Bülent Uygun'dan transfer açıklaması

Kayseri'de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet

Kayseri’de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet