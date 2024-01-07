Bir provakatör Filistin Çadırından Tevhid Bayrağını Söktü

Bir kısım çevrelerce Kelime-i Tevhid bayrağına yönelik yapılan hakaretlere bir yenisi de Kayseri'de yaşandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanında Filistin'e destek için kurulan Filistin Çadırı üzerinde yapışılı bulunan Kelime-i Tevhid bayrağı, bu bayrağa alerji duyan provakatör bir genç tarafından yernden sökülerek atıldı.

Üzerinde Lailahe İllallah Muhammedun Resululllah yazan Kelime-i Tevhid bayrağına yapılan bu hakaretten rahatsız olan vadandaşlar, Filistin çadırını kelime-i tevhid bayrağı ile süslediler.