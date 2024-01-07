Bir provakatör Filistin Çadırından Tevhid Bayrağını Söktü
Kayseri Cumhuriyet Meydanında Filistin'e destek için kurulan Filistin Çadırının üzerine yapıştırılan yeşil Kelimei Tevhid bayrağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından sökülerek atıldı.
- 07.01.2024 11:21
- Güncelleme: 07.01.2024 11:21
Bir kısım çevrelerce Kelime-i Tevhid bayrağına yönelik yapılan hakaretlere bir yenisi de Kayseri'de yaşandı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanında Filistin'e destek için kurulan Filistin Çadırı üzerinde yapışılı bulunan Kelime-i Tevhid bayrağı, bu bayrağa alerji duyan provakatör bir genç tarafından yernden sökülerek atıldı.
Üzerinde Lailahe İllallah Muhammedun Resululllah yazan Kelime-i Tevhid bayrağına yapılan bu hakaretten rahatsız olan vadandaşlar, Filistin çadırını kelime-i tevhid bayrağı ile süslediler.
Haber Merkezi
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