Başkan Büyükkılıç: 'Tüm Kayseri olarak kenetleneceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gecemizi gündüzümüze katarak, ibadet aşkıyla, insanlara hizmet etmeyi olmazsa olmaz kabul ederek el ele, gönül gönüle, altyapı kuruluşlarımızla, şirketlerimizle, belediyelerimizle Kayseri’mizi hep beraber daha güzel noktaya taşıyacağız” dedi.

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 4,5 yılı aşkın süreyi geride bıraktı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, 4,5 yıl sürede vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım konuları ile yeşile dair, kentsel yenileme ve ilçe projelerini Kayserililere kazandırdıklarını belirterek, “Bir seçim arifesindeyiz. Bir kardeşimiz de olsa üstat Necip Fazıl Kısakürek’in deyimiyle adeta bir terazinin kefesindeki pirinç tanesi misali ‘ben olmazsam olmaz’ mantığı anlayışı içerisinde çalışacağız” dedi.

Gece, gündüz demeden ibadet aşkıyla çalışacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Önce devletin bekasını sağlayacak anlayışı, siyasi parti farkı gözetmeden hem sağlamak hem hâkim kılmak hem de anlatmak görevimizdir. Daha sonraki süreçte bizi buraya seçen insanlar bizden hizmet bekliyor. Gecemizi gündüzümüze katarak, ibadet aşkıyla, insanlara hizmet etmeyi olmazsa olmaz kabul ederek el ele, gönül gönüle, altyapı kuruluşlarımızla, şirketlerimizle, belediyelerimizle Kayseri’mizi hep beraber daha güzel noktaya taşıyacağız. Kimseyi geride bırakmak gibi anlayışımız olmayacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, örnek davranış sergileme anlayışı ile tüm Kayseri olarak kenetleneceklerinin altını çizerek, “Samimiyetimizden zerre kadar şüphe ettirecek davranışa fırsat vermeyeceğiz. Kur’anî tabirle söylüyorum, ‘yapmadığınızı niye söylersiniz ya da söylediğinizi niye yapmıyorsunuz’ ihtarını unutmayacağız. Cumhur İttifakı’nın varlığını Kayseri’de ve Türkiye’de hissettirecek şekilde el ele vereceğiz. Bizim anlayışımız, kaygımız budur. Bundan sonra daha güçlü, daha çok çalışarak, gönüllerde daha fazla yer bulacağız” ifadelerini kullandı.

Daha çok çalışacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Hiçbir konuda ‘bu bizim işimiz değil’ demeyerek ve inşallah rutin belediyeciliğin dışına çıkarak, rutin belediyecilik bizim sıradan görevimiz oldu, artık onları aşacağız. Özellikle gençlerimize yönelik, çocuklarımıza yönelik, şehrimizin geleceğine yönelik projelerimizle, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile el ele gönül gönüle diyorum” şeklinde konuştu.