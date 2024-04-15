Başkan Büyükkılıç'a Beyazşehir mahalle sakinlerinde sıcak ve samimi ilgi

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Mahallesi'ni ziyaret ederek, sıcak ve samimi ilgi ile karşılaştığı vatandaşlarla kucaklaştı.

Başkan Büyükkılıç'a Beyazşehir mahalle sakinlerinde sıcak ve samimi ilgi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Mahallesi’ni ziyaret ederek, sıcak ve samimi ilgi ile karşılaştığı vatandaşlarla kucaklaştı.

Kentte mahalle sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin geçmiş bayramlarını tebrik eden Büyükkılıç, vatandaşların taleplerini ve önerilerini de yüz yüze dinledi.

Beyazşehir Mahallesi Muhtarlığı’nı da ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç’a mahalle ziyaretlerinde Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile daire başkanları da eşlik etti.

Vatandaşların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, “Beyazşehir Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret ederek, mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Misafirperverlikleri için muhtarımız Berna Karakoç’a ve azalarına teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç'a Beyazşehir mahalle sakinlerinde sıcak ve samimi ilgi
Başkan Büyükkılıç'a Beyazşehir mahalle sakinlerinde sıcak ve samimi ilgi
Başkan Büyükkılıç'a Beyazşehir mahalle sakinlerinde sıcak ve samimi ilgi
Başkan Büyükkılıç'a Beyazşehir mahalle sakinlerinde sıcak ve samimi ilgi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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