Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yerel yönetim faaliyetleri beraberinde gönül belediyeciliği kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu anlamda yoğun programlarına rağmen sık sık Kayseri'deki vatandaşlar başta olmak üzere kamu-özel kurumları temsilcilerini de makamında konuk eden Büyükkılıç, iki gün içerisinde çok sayıda ziyaretçisi ile makamında bir araya geldi.

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  • 26.12.2023 15:01
  • Güncelleme: 26.12.2023 16:00
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim faaliyetleri beraberinde gönül belediyeciliği kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu anlamda yoğun programlarına rağmen sık sık Kayseri’deki vatandaşlar başta olmak üzere kamu-özel kurumları temsilcilerini de makamında konuk eden Büyükkılıç, iki gün içerisinde çok sayıda ziyaretçisi ile makamında bir araya geldi.

Belediye faaliyetlerini istişareye ve ortak akla uygun olarak, herkesin ve her kesimin görüşüne, bilgisine başvurarak yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, siyasetçi, resmi kurum temsilcileri beraberinde dernek, oda temsilcileri ve vatandaşları makamında konuk etti.

Büyükkılıç, 2 günde 11 misafiri konuk etti

Başkan Büyükkılıç, yoğun çalışma programı arasında özel önem verdiği konuklarını makamında ağırlamayı sürdürüyor. Bu doğrultuda 2 gün içerisinde aralarında, siyasetçi, resmi kurum temsilcileri, dernek ve oda yöneticileri ile vatandaşların bulunduğu on konuğunu Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda misafir ederek, sohbet etti.

Bu kapsamda, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Kayseri Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Erol Möngü, Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Gökhan Gürek, Erzurumlular Derneği Başkanı Timur Kurt ve yönetimi, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Arslan ve yönetimi, Kanka Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü ve dernek yönetimi, Kayseri Lider İş Kadınları Derneği kurucusu Nurhayat Canbolat Vural ve beraberindeki heyet ile Fatma Köse isimli vatandaş, Başkan Büyükkılıç’ın konuğu oldu.

Fatma Köse, down sendromlu kızının şehitler için yaptığı şehit ve bayrak tasarımını Başkan Büyükkılıç’a hediye etti.

Kayseri Büyükşehir, kenti ile bütünleşik bir belediye

Konuklarını makamında ağırlayan Büyükkılıç, kenti ile bütünleşik bir belediye olduklarını, ortak akıl ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirterek, hepsi birbirinden değerli konuklarının nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuklarına teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’ın samimi ve sıcak ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden konuklar ise Büyükkılıç’a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

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İHA

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