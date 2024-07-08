Başkan Büyükkılıç amatör kulüp başkanlarını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, yönetim kurulu üyeleri ve amatör kulüp başkanlarını ağırladı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ve amatör kulüp başkanları, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tek tek misafirleri ile tokalaşarak, sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada; "Değerli başkanımıza, yönetimimize ‘hoş geldiniz’ diyorum. Her zamanki sağduyu ile şehrine sahip çıkan, gençlerin arzu edilmeyen alışkanlıklara bulaşmaması için her türlü fedakârlığı yapan, değerlerine, bayrağına, vatanına, milletine bağlı, bizim yüz akımız olan bir camiadır. Allah sayınızı artırsın, inşallah yaptığınız güzel çalışmalara daha fazlasını da beklediğimizi arzu ediyoruz” diye konuştu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ise Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri için bir şans olduğunu vurgulayarak, “Kayseri’mizde bir şans, başkanımızın devam etmesi bizi aşırı derece mutlu etti. Başkanımız amatör camianın başkanı değil her zaman ağabeyi olmuştur” dedi.

Büyükkılıç’ın her zaman yanında yer aldıklarını belirten Önal, “Her zaman başkanımızın, valimizin yanındayız. Sizlerin olduğu her platformda oluruz, biz vatanımızı, memleketimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz, bu aile de sizin her zaman yanınızdadır” ifadelerini kullandı.