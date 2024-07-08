Sarız Kilim Modelleri Sergisi Kale içinde açıldı

Birbirinden farklı desenlerle tarihi yansıtan Sarız kilimleri, tarihi Kayseri Kalesi’nde sergilendi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda düzenlene sergiye; Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilim Dokuma Sanatçısı Fatma Alkış ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle açılan sergide 34 farklı kilim modeli sergilendi. Sergide açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış tarafından yapılan ve Küratörlüğü’nü Öğretim Görevlisi Zahide Şahin’in yaptığı sergimiz, güzel ve anlamlı bir sergi. Geleneksel el sanatlarımızın en önde gelenleri arasında halı vekilim yer alıyor. Baktığımız zaman Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan en önemli sanat ürünlerinde bir tanesi kilim. Gerçekten el emeği, göz nuru. Çünkü bu halı ve kilimlerin dokunması uzun bir süreçte, büyük emek isteyen bir iş. Biz Fatma Hanım’a emekleri için teşekkür ediyoruz. Kaymakamımıza ve bu projenin arkasında yer alan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kilimin kültür aktarımı noktasında çok önemli bir ürün olduğunu dile getiren Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak ise, “Burada Türk kadınının çok güzel ürünlerini görmekteyiz. Yıllarca birike gelen bir kültürün gelecek kuşaklara aktarılması adına bu tarz sergilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman genç neslin Sarız kilimini unutma noktasına geldiğini görüyoruz. Biz bu kültürü yaşatacağız. Gelecek nesillere bu kültürümüzü çok güzel bir şekilde aktaracağız. Bakanlık belgeli sanatçılarımız var. Akademisyenlerimiz var. Biz vatandaşlarımızı ve gelecek olan turistlerimizi de bekliyoruz. Sarız’a gelsinler. Sadece kilim değil, doğa faaliyetleri anlamında da çok güzel şeyler olabilir. Kilimin kültür aktarımı olarak çok mühim bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bu sergimizin bir tanesi. Daha da sergimiz olacaktır. Diğer sergilere de vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.