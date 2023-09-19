Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’i yaz aylarında da cazibe merkezi haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Beledi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ülke turizmine önemli bir katkı sunan Erciyes’i 4 mevsim sporun merkezi haline getirecek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Erciyes’in eteklerinde 1850 metre rakımda hizmet veren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan basketbol ve voleybol sahasını inceleyen Başkan Büyükkılıç, basket atmayı da ihmal etmedi. Büyükkılıç, daha sonra soyunma odaları, ofisler ile diğer tesisleri de gezerek yapımı tamamlanan 4 adet futbol sahası ile yapım çalışmaları süren 2 adet futbol sahası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Amiral Gemisi”

Yapımı tamamlanan olimpik yüzme yavuzunda da incelemeler yapan ve burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Amiral gemisi olan Erciyes Kayak Merkezi’miz 4 mevsime hitap edecek şekliyle yeni donanımlarla adeta bezeniyor. Çok hedefli spor salonumuz tamamlandı ve en önemlisi olimpik standartlarda yüzme havuzumuz tamamlandı. İnşallah Erciyes’imizde kamp yapacak olan, yarışmalara katılacak olan takımlarımıza Erciyes’imiz her boyutuyla yaz ve kış sezonu sporlarına hazır” dedi.

“Her spor çeşidine hitap eden bir Erciyes’ten söz ediyoruz”

Büyükkılıç, her spor çeşidine hitap eden bir Erciyes’ten söz ettiklerine dikkat çekerek, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz adeta uluslararası standartlarda ve boyutta. Yabancı takımların da tercih ettiği, bütçeleri zorlamayan ve kaynaklarımızın yurt dışına da gitmesine böylece bir bakıma engel olan bir yaklaşım. Gerek çok hedefli spor salonu, gerek yüzme havuzu, gerek sıcak suyla olacak termal boyutu, kayak merkezi ve en önemlisi 6 tane de sahamız hazır olmak suretiyle 2 tane daha inşallah yapılacak, toplamda 8 olacak. Standartlara uygun futbol sahası. Adeta her spor çeşidine hitap eden bir Erciyes’ten söz ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç’tan Bakan Özhaseki’ye Erciyes teşekkürü

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde Erciyes Master Planı’nı hayata geçirerek Erciyes’in turizmde önemli bir merkez haline gelmesinde önemli bir katkısı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye özellikle teşekkür etti. Büyükkılıç, “İnşallah spor camiasına en büyük katkıları sağlayacak olan bu tesislerin şehrimize ve Erciyes’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Erciyes Kayak Merkezi’mizin amiral gemi olarak nitelendirdik. Bu noktaya gelmesinde en büyük çalışmayı yapan Mehmet Özhaseki Bakanımıza da özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemeleri esnasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.