Başkan Büyükkılıç, hal kompleksi esnaflarını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi (KAYSEM) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve heyetini makamında ağırladı.

Esnaf dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gıda zincirinde önemli bir yeri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nden gelen esnafları kabul etti.

KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ve heyeti, Başkan Büyükkılıç’a 31 Mart yerel seçimleri sonrası ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafın her zaman yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sıcak ve samimi bir şekilde geçen ziyarette KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ise Başkan Büyükkılıç’ın her zaman halkın içinde olduğunu, esnafın arkasında yer aldığını belirterek, Büyükkılıç’a yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Acar, “Memduh Başkanımız halkın içinde, devamlı esnafımızın arkasında, başkanımız şeref verdiler. Buradaki 118 tane esnafımız, yağmurda, çamurda, pandemide her zaman Kayseri’ye layık bir şekilde çalışmaya, gecenin 3’ünden öğlenin 3’üne kadar kaliteyi ve fiyatı Türkiye’de uygulamak için yapılan en büyük çalışmalar halimizdedir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, halkımızın devamlı yanındayız, Allah işini gücünü rast getirsin” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.