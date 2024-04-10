Başkan Büyükkılıç'tan 'çevre dostu' 18 adet yeni proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için yeni dönem projeleri kapsamında birçok çevreci çalışmaya imza atacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla çevre konusuna ayrı bir önem vererek bu kapsamda 5 yıl boyunca çevre yeşillendirme, evsel atıkların dönüşümü, hafriyat sahaları gibi konularda önemli çalışmalar yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 5 yıllık hizmet süresince millet bahçeleri, ağaçlandırma projeleri, yenilenebilir enerji projeleri başta olmak üzere toplamda 17 adet çevreci proje gerçekleştirerek çevreyi korudu.

Kayseri’yi daha yeşil ve temiz bir kent haline getirebilmek için gayret gösteren çevre dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘Çevreci Belediyecilik’ sloganı ile yeni dönemde de önemli çevre dostu projelere imza atacak.

İlk 5 yılda yaptığı çevreci projelerle yeşil bir Kayseri için önemli adımlar atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreci bir yaklaşımla yeni 5 yıl hedefleri arasında Yeni Millet Bahçeleri, Ağaçlandırma Projeleri, Mesire Alanı Projeleri, Rekreasyon Alanı Projeleri, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Yeni Prosesler, Katı Atık Transfer İstasyonları, Gürültü Eylem Planı ve Yağmur Suyu Hasadı başta olmak üzere toplamda 18 proje gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca yenilenebilir enerji konusunda mevcut üretim kapasitesi 22,5 megawatt iken planladıkları yenilenebilir enerji projeleri ile hedef üretim kapasitesini 65 megawatt’a çıkarmayı planlıyor.