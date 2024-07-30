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  • İlçe Emniyet Müdürü ve 2 oğlunun muayenede öncelik talebi ile doktoru darbettiği iddiası soruşturmada

İlçe Emniyet Müdürü ve 2 oğlunun muayenede öncelik talebi ile doktoru darbettiği iddiası soruşturmada

Kayseri'de iddiaya göre İncesu ilçe Emniyet Müdürü R.Y. ve 2 oğlu muayene önceliği talep ederek başka bir hastayı muayene eden doktora darp girişiminde bulundu. Yaşanan olay sonrası darp girişiminde bulunulan doktor,  R.Y. ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürü ve 2 oğlunun muayenede öncelik talebi ile doktoru darbettiği iddiası soruşturmada
Kayseri GündemEditör

Olay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre İncesu ilçesi Emniyet Müdürü R.Y. 2 oğlu ile birlikte başka bir hastayı muayene eden doktorun odasına girerek muayene önceliği talebinde bulundu. R.Y.  muayene önceliği talebini kabul etmeyen doktora hakaret ederek darp girişiminde bulundu. Yaşanan olay sonrası darp girişiminde bulunulan doktor, R.Y. ve yanındaki bir oğlundan şikayetçi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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