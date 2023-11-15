Başkan Büyükkılıç'tan Başkan Çolakbayrakdar'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili istişare yaptı.

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  • 15.11.2023 10:24
  • Güncelleme: 15.11.2023 10:47
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Başkan Büyükkılıç'tan Başkan Çolakbayrakdar'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili istişare yaptı.

Kayseri merkez ve 16 ilçeyi her alanda daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Kocasinan Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16 ilçe belediye başkanı ile birlikte birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret ederek, ilçemiz için yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için Ahmet Başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar ise Başkan Büyükkılıç’a, ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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