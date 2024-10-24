Başkan Büyükkılıç'tan başsağlığı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da teşrif etmesi planlanan İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini duyurarak, Türk Milleti'ne baş sağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç'tan başsağlığı mesajı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un da teşrif etmesi planlanan İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi Açılış Töreni’nin, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini duyurarak, Türk Milleti’ne baş sağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç; Türkiye’nin savunma sanayii ve havacılık alanında lider şirketlerinden olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınayarak, şehit olan vatandaşların ailelerine ve Türk Milleti’ne başsağlığı dileklerini iletti. Hain terör saldırısını lanetleyen Büyükkılıç; "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain teröristlerce düzenlenen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu saldırıda şehadete eren vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi açılış töreni iptal edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ayrıca Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde İldem bölgesine hitap edecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi’nin 25 Ekim 2024 Cuma günü düzenlenecek açılış töreninin terör saldırısı nedeniyle iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca eğitim ve bilim alanında gençlere büyük katkı sağlayacak olan ve bilim meraklılarının farklı bilim dallarını keşfedeceği 25-26 ve 27 Ekim günlerinde gerçekleşecek 6’ncı Bilim Şenliği’nde düzenlenecek olan konserlerin de hain saldırı nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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