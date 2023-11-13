Başkan Büyükkılıç'tan cam terasta 'birlik ve beraberlik' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediyesi ev sahipliğinde ilçede hayata geçirilen Kayabaşı Cam Seyir Terası’nda kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesindeki hizmetlerine, yenilikçi projeleriyle devam ederken, bu kapsamda kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensupları ile birlikte Bünyan ilçesini zirveden izleme fırsatı sunan Kayabaşı Cam Seyir Terası’nda buluştu.

Program, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un ev sahipliğinde sıcak ve samimi ortamda gerçekleşirken, Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bünyan Belediye Başkanı “Birliğin, beraberliğin, bereketini yaşayan bir ilçemizdeyiz. 16 ilçemizle el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hangi ilçemize gitseniz, bu dönem içerisinde yatırımdan yatırıma koşulan bir dönem yaşandığını ifade edeceklerdir” dedi.

“BÜNYAN’IMIZDA BİR CANLILIK, HAREKETLİLİK OLUŞMAYA BAŞLADI”

Bünyan’da büyük bir canlılık olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Hem hükümetimizin yapmış olduğu hem de Büyükşehir ve ilçe belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla Bünyan’ımızda bir canlılık, hareketlilik oluşmaya başladı. Çok şükür imkânımız da gücümüz de tecrübemiz de var. Bu anlayış içerisinde bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Bünyan’ımız Sümer tesisleriyle, halısıyla önem arz ediyordu, şimdi sağlık alanında önemli bir merkez haline dönüştü. Etrafındaki ilçelerimize, beldelerimize, 75 yataklı bir hastane hizmet veriyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin bir yansımasını gözlemliyoruz. Değerli başkanımıza burada yapmış olduğu iş birliği halinde turizme yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama yönünde irade gösteriyoruz. Cenab-ı Allah huzurumuzu bozmasın, bu anlayışla ilçemizin güzel insanlarına hizmet etmesi nasip etsin” diye konuştu.

Çöp Transfer İstasyonu’nun bölgeye hizmet ettiğini hatırlatan Büyükkılıç, “Burada çöp transfer istasyonumuzu da söyleyelim. Rastgele atılan ya da vahşi depolama olarak yapılan çalışmayı, Çöp Transfer İstasyonu’muzu Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdik. Buradan çöplerimizi transfer ediyoruz, ayrıştırma şeklinde hem ekonomiye kazandırıyor hem de çevre, görüntü kirliliğini önlemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, kadın kooperatiflerine Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin üst düzeyde olduğuna vurgu yaparak, “Sayın Valimizin önemli projesi, Büyükşehir Belediyesi’nin de katkısı üst düzeyde, iki kadın kooperatifimiz var burada, fiziki olarak her türlü desteğimizi veriyoruz. Hanımefendiler, üretiyorlar, satıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

Olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği gilaburunun bir doktor başkan olarak sağlığa faydalarından bahseden Büyükkılıç, alzhemier konusunda da engelleyici bilimsel çalışmalar yapıldığını da hatırlattı.

“KAYSERİ, TÜRKİYE’DE ASPİR ÜRETİMİNDE 1 NUMARA OLDU”

Aspir tohumu dağıttıklarını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Aspir antioksidan olarak geçiyor, fazla kızartmalarda kararmıyor, salatalarda rahatlıkla kullanılıyor. Ayçiçek yağın alternatifi gibi oldu. Kayseri, Türkiye’de aspir üretiminde 1 numara oldu. Sizi kutluyoruz başkanım, tohumuz bizden, üretmesi sizden” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “YATIRIM” TEŞEKKÜRÜ

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, “Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi iş birliği yapmış olduğumuz ve 5 ayda 300 bin misafir ağırlamış cam terasımızda sizleri de misafir ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Geçen 4,5 yılda Bünyan’da müthiş bir uyum içerisinde, Büyükşehir Belediyemizle güzel hizmetler yaptık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bünyan bir ivme kazandı, hızla değişim yaşanıyor” diye konuştu.

Yapılan yatırımları anlatan Altun, Başkan Büyükkılıç’a tarım ve hayvancılık başta olmak üzere desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

BÜYÜKKILIÇ’TAN CAM TERAS’TA HEYECANA DAVET

Soru cevap şeklinde ilerleyen programın ardından, Başkan Büyükkılıç ve Başkan Altun, gazetecilere Cam Teras’ı gezdirdi.

Herkesi bu heyecanı yaşamaya davet eden Büyükkılıç, “Hem manzara hem de aksiyon ile heyecan tatsınlar, herkes gelip, görsün. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir olarak Bünyan’a yaptıkları hizmetlerden de bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir, her şeyden önce yol, kanal, elektrik şirketi ile ilgili yaptığımız çalışmaların yanı sıra, sayın başkanımızla daha önce tespit etmiş olduğumuz sosyal tesislerle ilgili, Pazar yeri, çöp transfer istasyonu, mini terminal, restorasyon çalışmaları, okulların çevre düzenlemesi ile istenilen her şeyi yaptık. Bünyan’da 44 mahalleye halı saha yapmışız, daha fazlasını hak ediyorlar. Çok şükür, birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Güllüce, Süksün’e doğalgaz geliyor, yolları sıcak asfalt yapılıyor.”

Başkan Altun ise, Bünyan’da yeni bir destinasyon oluştuğunu belirterek, “Burada 300 bin kişi ağırladık. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Kayseri Valimize ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cazibe merkezi oldu, ilerlemeye devam ediyor. Vatandaşlarımız, Bünyan’da bir destinasyon alanı var, cam teras, çay bahçesi ve Pınarbaşı mesire alanımızda bir gününü geçirebilirler. Dünyanın her tarafından gelen var, geçen Kore’den misafirleri ağırladık. Türkiye’nin her noktasından gelen var” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile ilçeye kazandırılan ve kadın girişimi ve istihdamını destekleyen Kadın Kooperatifi’ni de gazetecilerle ziyaret edip, ürünleri ilgiyle inceledi.