Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

Develi’de 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali bugün başladı. Festivalde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Develi içi ulaşımla ilgili müjde vererek, “Develi’deki toplu ulaşımı daha kullanışlı bir hale getirmek ve buradaki sorunları çözmek için belediyemiz çalışıyor. Bundan sonra Develi içi aktarma dönemi için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.