  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'tan teknik ekip ile sabah çorbası

Başkan Büyükkılıç'tan teknik ekip ile sabah çorbası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin dört bir yanında özveriyle çalışan Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi, sabah çorbası içti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç'tan teknik ekip ile sabah çorbası
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin dört bir yanında özveriyle çalışan Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi, sabah çorbası içti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin her köşesinde kritik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin merkezinden en ücra mahallelerine kadar her alanda özverili bir şekilde çalışan Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Personel ile tek tek tokalaşan Başkan Büyükkılıç, sabah saatlerinde düzenlenen buluşmada ekiple birlikte sabah çorbası içti ve hizmetleri ile katkılarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, Başkan Büyükkılıç’a, yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi’nin tüm iştiraklerine hizmet vermeye çalışan ve maliyetleri de minimize eden, kaynakları israfa fırsat vermeden değerlendiren bir ekip olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, “Her birinizi tebrik ediyorum, alnınızdan öpüyorum. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Etkinlik, samimi bir ortamda gerçekleşirken, Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeli de Başkan Büyükkılıç’a ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile daire başkanları da eşlik etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kocasinan'dan rekor üstüne rekor!
Kocasinan'dan rekor üstüne rekor!
Kayseri'de kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 258 bin 312 TL oldu
Kayseri’de kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 258 bin 312 TL oldu
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet ve sosyal medya karnesini açıkladı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet ve sosyal medya karnesini açıkladı
Kayseri Semt Pazarında fiyatlar dalgalanıyor: En pahalı ürün mantar!
Kayseri Semt Pazarında fiyatlar dalgalanıyor: En pahalı ürün mantar!
Vali Gökmen Çiçek, 'Kayseri artık kalıplarına sığmıyor'
Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri artık kalıplarına sığmıyor”
Bakan Uraloğlu, 'Çocuklarımızı sosyal medyada zararlarından korumak zorunluluk haline geldi'
Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı sosyal medyada zararlarından korumak zorunluluk haline geldi”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!