Başkan Büyükkılıç'tan teknik ekip ile sabah çorbası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin dört bir yanında özveriyle çalışan Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi, sabah çorbası içti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin her köşesinde kritik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin merkezinden en ücra mahallelerine kadar her alanda özverili bir şekilde çalışan Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Personel ile tek tek tokalaşan Başkan Büyükkılıç, sabah saatlerinde düzenlenen buluşmada ekiple birlikte sabah çorbası içti ve hizmetleri ile katkılarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, Başkan Büyükkılıç’a, yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi’nin tüm iştiraklerine hizmet vermeye çalışan ve maliyetleri de minimize eden, kaynakları israfa fırsat vermeden değerlendiren bir ekip olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, “Her birinizi tebrik ediyorum, alnınızdan öpüyorum. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Etkinlik, samimi bir ortamda gerçekleşirken, Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü personeli de Başkan Büyükkılıç’a ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile daire başkanları da eşlik etti.