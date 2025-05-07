Kayseri'de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Kayseri'de, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir sergi hayata geçirildi.
KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve hüsnühat branşında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı 160 eserden oluşan “Meşkten Damlalar Hüsn-i Hat Sergisi” açılışını yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılış törenine katılan katılımcılar, sergideki eserleri büyük beğeniyle gezdi. Sergi, 13 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Bu etkinlik, şehrin kültürel yaşamına renk katmaya devam ediyor.