Başkan Büyükkılıç, Ziya Gökalp'te de pazar tezgahına geçti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp Semt Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda tezgâhın başına geçmeyi de ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, mahalle esnafları ile Kocasinan Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi’ni de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kocasinan ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Semt Pazarı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Çocuklar başta olmak üzere esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması ve atkısı hediye ederken esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri bizzat dinledi. Pazarda tezgâhın başına geçerek satış da yapan Büyükkılıç, fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, pazar yeri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunarak; "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bir güzel Cuma gününde Ziya Gökalp Semt Pazarı’mıza geldik. Değerli ilçe başkanımızla, arkadaşlarımızla beraber esnaflarımızı gezdik. Alışveriş yapan kardeşlerimizle muhabbet ettik. Çok şükür hareketlilik var, bereket var, güzellik var. En önemlisi huzur var, Kayserimizin güzel insanları var. Biz onlara minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri için ele ele, gönül gönüle çalışmaya özen gösterdiklerini belirterek; “Gençlerimize, yavrularımıza güzel bir gelecek hazırlamak için de el birliği ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak ele ele, gönül gönüle hep beraber çalışmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz” dedi. Ziya Gökalp Mahallesi esnaflarını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnafların taleplerini sordu. Büyükkılıç, ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eden esnafa; ‘Mevla’m sizlere layık kılsın’ sözleri ile karşılık vererek teşekkür etti. Daha sonra Kocasinan Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, kooperatifin faaliyetleri hakkında üretim yapan kadınlardan bilgi aldı. Büyükkılıç, kadınların el emeği ürettiği ürünlerden de satın aldı.

Başkan Büyükkılıç’a, Ziya Gökalp Semt Pazarı ve Kocasinan Kadın Girişim İşletme ve Üretim Kooperatifi ziyaretinde, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da eşlik etti.