Vatandaşlar, uyuşturucu hakkında bigilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, 'UYUMA', ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında bilgiler verildi.

Vatandaşlar, uyuşturucu hakkında bigilendirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara; uyuşturucu maddelerin zararları, ’UYUMA’, ve ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında bilgiler verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince; ilçeler terminalinde yaklaşık 180 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, ’UYUMA’ aplikasyonu gibi konularda bilgiler verildi. Ekiplerce ayrıca bir AVM’de 250 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, ’UYUMA’ aplikasyonu gibi konular anlatıldı.

Ekipler öte yandan Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki vatandaşlara da eğitim faaliyeti düzenledi.

İHA
Kayseri Gündem

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