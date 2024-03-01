Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'a değer katan projelere imza attık'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler, Mimarsinan ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler ve yaşam merkezleri gibi birçok alanda yapılan hizmetlerle ilçenin değerine değer kattıklarını söyledi.

Uğurevler, Mimarsinan ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinleriyle farklı zamanlarda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Kayserililere hizmet etmek için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri doğrultusunda farklı ve yeni hizmetlere imza attık. Yaptığımız projelerle ilçemizin değerine değer kattık. İmar sorunları ve mülkiyet altyapıyla ilgili uzun süredir beklenen Uğurevler Mahalle’mizde imar uygulama çözümlenmesinde yüzde 90’ın üzerinde tamamladık. En kısa zaman içerisinde yolları, parkları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarının çalışmalarına başlayacağız. Bununla birlikte eşzamanlı burada müteahhitlerin anlaşmalara başlamasıdır. Konutların yapılmasıyla birlikte imar başlayacak. Böylelikle bölgeye 3 yeni büyük park yapacağız. Ayrıca Uğurevler içerisinde bir ulaşım aksını, bu bölgeye kazandırmış olacağız. Yol, park ve diğer çalışmalarımızla Uğurevler ’in makus tarihini yenmek için gayretlerimiz belli bir noktaya geldi. Bundan sonra eski makus tarihini yenmiş olacağız. Hayırlı olsun. Bu ve buna benzer çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Mimarsinan ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde de ihtiyaçları birer birer yerine getiriyoruz. Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa edebilmektir. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentsel dönüşümden sosyal belediyecilik uygulamalarına kadar, Kocasinan’ımızın değerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkanları en iyisini ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.