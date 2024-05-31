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Kayserispor, Cardoso ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Kayserispor, Cardoso ile sözleşme yeniledi
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Süper Lig’de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor; iç transferde sözleşmesi biten oyuncuları ile görüşmelere başladı. Bu istikamette uzun süredir görüşme halinde olduğu Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile anlaşmaya varıldı. Kayserispor kulübü ile Cardoso arasında yapılan görüşme neticesinde 3 yıllık imza atıldı.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitecek olan Portekizli futbolcu ile yapılan görüşme neticesinde 30 Haziran 2027 tarihine kadar anlaşma yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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