Kayserispor, Cardoso ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Süper Lig’de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor; iç transferde sözleşmesi biten oyuncuları ile görüşmelere başladı. Bu istikamette uzun süredir görüşme halinde olduğu Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile anlaşmaya varıldı. Kayserispor kulübü ile Cardoso arasında yapılan görüşme neticesinde 3 yıllık imza atıldı.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitecek olan Portekizli futbolcu ile yapılan görüşme neticesinde 30 Haziran 2027 tarihine kadar anlaşma yapıldı.