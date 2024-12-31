Başkan Gülsoy, üç ayların başlangıcını tebrik etti

Başkan Gülsoy mesajında, Regaip Kandili’nin manevi coşku ve duyguların arttığı, Müslümanların Allah’a yönelerek af ve mağfiret dilediği bir gece olduğunu belirtti. "Allah’ın rahmet ve bereketinin bol bol ihsan edildiği üç ayların habercisi Regaip Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız," dedi. Bu özel gecede Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkanı bulacaklarını vurgulayan Gülsoy, millet için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin ve kaynaşmanın artmasını temenni etti.

Başkan Gülsoy, bu mübarek gecede ve üç aylar boyunca, Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için kulluk şuuru içerisinde hareket edilmesi gerektiğini, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine çalışılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, başta Kayseri ve Türkiye olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Gülsoy, "Bu mübarek gecede, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz," dedi. Son olarak Başkan Gülsoy, aziz milletin ve bütün İslam âleminin Regaip Kandili’ni kutlayarak, bu anlamlı gecenin birliğe, beraberliğe ve hayra vesile olmasını dilediğini ve Cenâb-ı Hakk’ın Recep ve Şaban ayını mübarek kılmasını ve Ramazan’a erişmeyi niyaz ettiğini belirtti.