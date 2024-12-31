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Kayseri, Sosyal Bilimler 'Yayın' kategorisinde 30 büyükşehir arasında 6'ncı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 202 kitapla, SOBİAD'da toplam 2019 kez bilimsel ve diğer yayınlarda anılarak, 6'ncı büyükşehir oldu.

Kayseri, Sosyal Bilimler 'Yayın' kategorisinde 30 büyükşehir arasında 6'ncı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nin (SOBİAD) ‘yayın’ kategorisindeki 30 büyükşehir içerisinde, en çok ismi geçen Büyükşehirler arasında 6’ncı sırada yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okurları için kaleme aldığı kitap sayısında 202 esere ulaştı. 

Bu kapsamda SOBİAD’ın verilerine yöre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplam 2019 kez bilimsel ve diğer yayınlarda anılarak Büyükşehirler arasında en fazla ismi anılan şehirler sıralamasında sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’nın ardından 6’ncı geldi.

Haber Merkezi

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