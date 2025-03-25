Başkan İbrahimcioğlu, güncel KOSGEB Desteklerini anlattı

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu: “KOBİ’leri Büyüten Destek Programlarımızla Sahadayız”

Yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “Sahada KOBİ’lerle birebir temas halindeyiz” dedi.

2025 Yılında Üç Yeni Destek Programı Hayata Geçti

2025 itibarıyla Küresel Rekabetçilik Destek Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı olmak üzere üç yeni destek modelini devreye aldıklarını belirten İbrahimcioğlu sunumunda, firmaların büyüme yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bu desteklerin, KOBİ’lerin dijitalleşme, kapasite artırımı ve küresel pazarda rekabetçi olma hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

Ayrıca, destek programlarının sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi güncel küresel trendlerle uyumlu olarak şekillendirildiğini vurguladı. Katılımcılara, KOSGEB’in bu yeni destek programları sayesinde, KOBİ’lerin daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atacaklarını ifade etti.

Dijital Dönüşüm İçin 20 Milyon TL’ye Kadar Destek

İbrahimcioğlu, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile işletmelerin dijitalleşme süreçlerine önemli katkılar sunduklarını belirtti. TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle geliştirilen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı sayesinde firmaların dijital olgunluk seviyeleri analiz ediliyor ve ihtiyaç duydukları yatırımlar belirleniyor. Bu kapsamda 20 milyon TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Ayrıca YÖNDE Destek Programı ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm danışmanlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirten İbrahimcioğlu, bu programın karbon ayak izi, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi kritik alanlarda işletmelere sürdürülebilir büyüme fırsatı sunduğunu aktardı.

“KOSGEB Olarak KOBİ’leri Mezun Etmek İstiyoruz”

KOSGEB’in yalnızca finansal destek sağlayan bir kurum olmadığını belirten İbrahimcioğlu, “Bizim hedefimiz, işletmeleri büyüterek mezun etmek. Mikro işletmelerin küçük, küçüklerin orta, ortaların ise büyük ölçekli firmalara dönüşmesini istiyoruz” dedi. Bu kapsamda girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere dört ana başlıkta destek programlarını kurguladıklarını ifade etti.

Kayseri, En Fazla Destek Alan 9’uncu İl

Kayseri’nin girişimcilik kültürü açısından önemli bir şehir olduğunu belirten İbrahimcioğlu, 2024 yılında 1.591 işletmeye toplam 395 milyon TL destek sağlandığını aktardı. 2025 itibarıyla Kayseri’de Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında 87 başvurunun onaylandığını ve 17,8 milyon TL destek verildiğini açıkladı.

Ayrıca, İstihdamı Koruma Destek Programı için Kayseri’de şu ana kadar 692 işletmenin başvurduğunu belirten İbrahimcioğlu, başvuruların 31 Mart’a kadar devam ettiğini hatırlattı. KOSGEB olarak destek programlarını sürekli güncellediklerini ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin desteklerden daha fazla yararlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.