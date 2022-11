Başkan ilmek: “Biz hizmet üretiriz, lafla işimiz yok”

Başkan İlmek yaptığı açıklamada “İyi niyetle yapılan eleştirilere itirazımız yok ama kötü niyetle, siyasi algı oluşturma maksadıyla yapılan paylaşımların karşısındayız. Biz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Lafla sözle işimiz yok” dedi.

İncesu Belediyesi 33 mahallede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye bağlı Kızılören mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla Belediye Fen İşleri ekipleri oluşturduğu 3 ekiple, parke serimi, parke tamiri ve asfalt çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalarını yerinde görüntüleyen 1HA ekipleri, çalışmaları hem Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve hem de mahalle muhtarlarının ağzından dinledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa İlmek, “Temmuz ayı itibariyle Kızılören’e büyük bir maliyet ve zorlu bir süreç sonucunda doğalgaz geldi. Ana arterlerimiz bitti. Doğalgaz firmasından yolların yapımıyla ilgili yetkiyi yeni aldık. Bir haftadır Kızılören bölgesinin eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Halkımız inşallah bu kış doğalgaz ile ısınmaya başlayacak. Tabi bu işin bir de külfeti var. Yollar bozulmuş, her yerde bir şantiye var. Bir anda hepsini yapmamıza imkan ve ihtimalimiz yok. Daha önce bazı yollarımızı yaptık, hala yapmaya devam ediyoruz. Köyün içerisinde eksik olan yerlere parke taşımız yapıldı. Bu hizmeti köyümüze iletmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızdan da biraz sabır bekliyoruz. İyi niyetle yapılan eleştirilere itirazımız yok ama kötü niyetle, siyasi algı oluşturma maksatlıyla yapılan paylaşımların da karşısındayız. Bunun için buradayız, bir itirazı, bir sıkıntısı olan bize her zaman ulaşabilir. Biz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Lafla sözle işimiz yok” dedi.

‘KAR YAĞANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

İlçenin tamamında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan İlmek “Doğalgazı her bölgeye ulaştırmaya çalıştığımız için yapılan büyük bir alan var. 3 ekip çalışıyoruz. Bu sadece Kızılören mahallesinden ibaret değil diğer mahallelerimiz de çalışmalarımız devam ediyor. Burada yoğun bir çalışma olduğu için ekipleri buraya kanalize ettik. Yaklaşık 100 bin metre karelik parke taşı alanı bozuldu. Ana asfalt tamamen bozuldu. İnşallah yarın itibariyle sökümler başlayacak sıcak asfaltımızı da köyümüzle buluşturacağız. Kar yağana kadar çalışmalarımız devam edecek. Erciyes'in eteklerinde yüksek bir bölge kar yağdığında çalışma yapmak biraz zorlaşacak ama biz kar yağana kadar çalışmalarımızı devam edeceğiz. İnşallah kar biraz geç düşerse bitirmiş oluruz, eğer kar erken yağarsa yapacak bir şeyimiz yok elimizden geldiğince ana arterlerdeki bütün sorunları çözüp kenarlarda kalan bölgeleri yapma gayretindeyiz” şeklinde konuştu.



‘ZAHMETSİZ RAHMET OLMUYOR, BUNUN ARDINDA BİR RAHATLIK VAR BİR GÜZELLİK VAR’

Aşağı Mahalle Muhtarı İdris Buğdaycı yaptığı değerlendirme de “Şu anda Kızılören’imiz adeta bir şantiye durumunda her tarafta çalışma var. Bir tarafta asfalt çalışması bir tarafta parke çalışması yol çalışması bunlar tabii vatandaşımızın rahatı için yapılan çalışmalar. Doğalgaz çalışmasından dolayı vatandaşımızın bu sene yollardan dolayı şartları kötüleşti ama zahmetsiz rahmet olmuyor bunun ardında bir rahatlık var bir güzellik var. Doğalgaz insanlarımızın yaşam tarzlarını arttıracak güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese başta başkanımız Mustafa İlmek olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şu anda yaralar sarılıyor eksikler gideriliyor. Tabi ki hepsi bir anda olmuyor vatandaşımız da sabırlı olacak anlayış gösterecek sonucu iyi olacak inşallah. Zaman içerisinde bütün sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum” dedi.

‘TÜRKİYE GENELİNDE EN KISA ZAMANDA TAMAMLANAN DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI’

Kızılören Tabaklı Mahalle Muhtarı Murat Altıngöz ise “Şu an her yer şantiye alanı. Hava şartları elverdiği sürece bunu bitirmeye çalışıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu an doğalgaz, halı sahamızın deposuna gelmiş bulunmakta oradan da dağıtımı yapılacak kutular konuldu. Abonelikler haftaya başlayacak inşallah” diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Hasan Çetin de, “Buraya bazı işlerimizden dolayı geldik ve köyümüzü gördük gurur duyuyoruz. Başkanımızla emeği geçen bütün muhtarlarımızla encümen kardeşimizle gurur duyuyoruz. Köy şantiye halinde ama emin olun görülmemiş bir hizmeti var. Doğalgazda gerçekten çok iyi olduğu ve Türkiye genelinde en kısa zamanda tamamlanan doğal gaz çalışması bizim mahallemiz oldu diyebilirim. Gerçekten çok iyi, çok memnunuz Ben Adana'da yaşıyorum böyle bir hizmet görmedim. Bir mahallede 3-4 tane ekibin çalışması gurur verici bir şey, hava şartları müsaade ettiği müddetçe çalışılıyor. İnşallah en kısa zamanda biter” ifadelerinde bulundu.