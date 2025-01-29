Başkan Kalın ihtisas OSB kurulmasını gündeme getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ASKON ve MÜSİAD’a gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında savunma sanayi alanında İhtisas OSB kurulması konusunu gündeme getirdi.Başkan Kalın gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İhtisas OSB kurulması konusunu gündeme getirdi. Kayseri’nin hibe ve teşviklerle savunma sanayide ihtisas OSB kurularak çözüm bulunmasının hedeflendiğini dile getiren Başkan Kalın, “Konya ve Gaziantep’ten sonra Niğde OSB’nin almış olduğu teşviklerle çok ileri gitmesi, Çorum ilinin ihracatta Kayseri’yi geçmiş olması, İhtisas OSB’ler ve aldığı teşviklerden dolayıdır. Uzun yıllar boyunca ülke ekonomisine katkı sunan ilimizin son zamanlarda sunmuş olduğu bu katkının kısmen azalmış olması gelecek açısından kaygı vericidir” dedi.