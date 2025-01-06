Kayseri'de konut satışlarında dikkat çekici düşüş

Bu rakamlar, Kayseri'de konut piyasasında dikkat çekici bir gerilemeye işaret ediyor.

2021-2024 Yılları Arası Konut Satış Rakamları:

2021 : 31.898 konut

2022 : 30.910 konut

2023 : 53.259 konut

2024 (Ocak-Kasım): 29.608 konut

Düşüşün Nedenleri Araştırılıyor

Uzmanlar, konut satışlarındaki bu düşüşün birden fazla nedeni olabileceğini belirtiyor. Ekonomik dalgalanmalar, artan faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş, bu düşüşün ana sebepleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, pandemi sonrası dönemde insanların konut tercih ve davranışlarında değişiklikler yaşandığı da vurgulanıyor.

Konut Piyasasında Beklentiler

Emlak sektörü temsilcileri, 2024 yılının sonuna kadar konut satışlarında toparlanma beklediklerini belirtiyor. Özellikle hükümetin konut sektörüne yönelik teşvik ve destek paketlerinin, piyasada olumlu etkiler yaratabileceği düşünülüyor. Ancak, mevcut ekonomik koşullar ve global belirsizliklerin bu süreçte etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalı.