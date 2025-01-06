Kayseri'de konut satışlarında dikkat çekici düşüş
Kayseri, son dört yıl içinde konut satışlarında belirgin bir düşüş yaşadı. 2021 yılında 31.898, 2022 yılında 30.910, 2023 yılında ise 53.259 konut satışı gerçekleşirken, 2024 yılının Ocak-Kasım ayları arasında bu sayı 29.608 olarak kaydedildi.
Bu rakamlar, Kayseri'de konut piyasasında dikkat çekici bir gerilemeye işaret ediyor.
2021-2024 Yılları Arası Konut Satış Rakamları:
- 2021: 31.898 konut
- 2022: 30.910 konut
- 2023: 53.259 konut
- 2024 (Ocak-Kasım): 29.608 konut
Düşüşün Nedenleri Araştırılıyor
Uzmanlar, konut satışlarındaki bu düşüşün birden fazla nedeni olabileceğini belirtiyor. Ekonomik dalgalanmalar, artan faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş, bu düşüşün ana sebepleri arasında gösteriliyor. Ayrıca, pandemi sonrası dönemde insanların konut tercih ve davranışlarında değişiklikler yaşandığı da vurgulanıyor.
Konut Piyasasında Beklentiler
Emlak sektörü temsilcileri, 2024 yılının sonuna kadar konut satışlarında toparlanma beklediklerini belirtiyor. Özellikle hükümetin konut sektörüne yönelik teşvik ve destek paketlerinin, piyasada olumlu etkiler yaratabileceği düşünülüyor. Ancak, mevcut ekonomik koşullar ve global belirsizliklerin bu süreçte etkili olacağı da göz önünde bulundurulmalı.