Başkan Özdoğan: 'Cumhuriyetimizi gururla ve coşkuyla kutluyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, cumhuriyetin 101. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Hacılar’da büyük bir coşkuyla kutlanacağını ve tüm ilçenin Türk bayrakları ile donatıldığını açıkladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, ilçenin dört bir yanını ay yıldızlı bayraklarla donattıklarını ifade etti. Hacılar Belediyesi, cumhuriyet coşkusunu halkla paylaşmak amacıyla başta hizmet binası olmak üzere caddeler, kavşaklar ve birçok alanı Türk bayraklarıyla süsledi. Başkan Özdoğan; 29 Ekim’de tüm Hacılar halkını ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet ederek, “Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla ve aşkla kutlayacağız. İlçemizi bayraklarla donatarak bu coşkuya ortak oluyoruz” dedi. Esnafla ve vatandaşla bir araya gelip, onlara bayrak dağıtan Başkan Özdoğan, Cumhuriyet Bayramı için özel etkinlikler ile Hacılar’da büyük bir birlik ve dayanışma ruhunun yaşanacağını belirtti. Türkiye’nin her geçen gün daha güçlü bir ülke haline geldiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, “Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla, gururla kutluyoruz. Hafta başından beri ilçemizi bayraklarla donattık. İlçe meydanına ve belediye binamızın arasındaki alana büyük bayrağımızı astık. Bugün de tüm esnaflarımıza Türk bayrağı dağıtımı yaparak bu coşkuyu daha da geniş kitlelerle paylaştık” ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına da değindi. Başkan Özdoğan; "Bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi daha da güçlü kılmak için dünden daha çok çalışacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimize sabır diliyor, yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullanarak, tüm Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.