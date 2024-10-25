Milletvekili Cıngı, 'Dünya savunma sanayisinde en iyi 100 şirketten 5 tanesi Türkiye'de'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyo Radar ortak yayınında Hilal Sönmez’in moderatörlüğündeki ‘Gündem Ekonomi’ programının konuğu oldu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TUSAŞ’a yapılan saldırının arkasında farklı meselelerin olduğunu ifade ederek, “Şuanda savuma sanayimiz dünyada çok ön planda. Türkiye’nin tüm dünyada ilk 100’e giren 5 şirketimiz var bu 2024’te daha da artacaktır. Dünya savunma sanayisinde en iyi 100 şirketten 5 tanesi Türkiye’de bulunuyor. TUSAŞ ise bunların başında geliyor, BAYRAKTAR’ın da başarılarını hepimiz gururla takip ediyoruz. Savunma sanayi ihracatımız geçtiğimiz yıllarda 5.55 milyar dolardı bu sayı bu sene 7-8 milyar doları bulacak. Tek başına BAYRAKTAR 2 milyar dolar civarında bir ihracat yapıyor. Savunma sanayisinde göstermiş olduğumuz üstün performans TUSAŞ’a yapılan saldırının ne anlama geldiğini anlamak çok da zor değil” ifadelerinde bulundu.