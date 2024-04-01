Başkan Özdoğan çiçeklerle karşılandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Başkan Özdoğan çiçeklerle karşılandı
Kayseri GündemEditör

31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan’a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti. Daire Müdürleri, Meclis Üyeleri ve belediye çalışanlarının karşıladığı Özdoğan, herkesle tek tek selamlaştı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Özdoğan, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“2 aylık bir seçim sürecinden geçtik, hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Tüm partililerimize ve seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aynı kararlılık ve anlayışla yolumuza devam edeceğiz.”

Başkan Özdoğan çiçeklerle karşılandı
Başkan Özdoğan çiçeklerle karşılandı
Başkan Özdoğan çiçeklerle karşılandı
Başkan Özdoğan çiçeklerle karşılandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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