Başkan Özdoğan'dan Hürmetçi Sazlığı'na davet

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bu eşsiz bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda Hürmetçi Sazlığı'na bir ziyaretçi merkezi kazandırarak, bölgeye gelen misafirlerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz dedi.

Başkan Özdoğan'dan Hürmetçi Sazlığı'na davet
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bu eşsiz bölgeye davet etti. Başkan Özdoğan; "Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda Hürmetçi Sazlığı’na bir ziyaretçi merkezi kazandırarak, bölgeye gelen misafirlerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kayseri’nin saklı cennetlerinden biri olan Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Hafta sonu gezileri için ideal bir seçenek olan bu bölge, doğası ve yılkı atlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, burayı fotoğrafçılar için adeta bir cennet haline getiriyor. Özellikle yeni evlenen çiftler, bu doğa harikası alanda unutulmaz anlarını ölümsüzleştiriyor. Sadece manzara değil, aynı zamanda Hürmetçi Sazlığı’nda doğal yaşamı keşfetmek, huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenleri de bu mekanı tercih ediyor. Sazlıkta sabahın ilk ışıklarıyla sürü halinde otlamaya çıkan mandaların, akşamüstü sazlığın suyuna girip temizlenmeleri de mutlaka izlenmesi gereken bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Bu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor.

Başkan Özdoğan, ayrıca bölgenin Ramsar kriterlerini taşıyan bir ’Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tanımlandığını ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı. Bu özelliğiyle Hürmetçi Sazlığı’nın küresel öneme sahip bir doğal miras olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı’nı ziyaret eden herkesin bu doğal mirasa sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için sazlıkta gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölenin büyük bir çekim merkezi olduğunu belirten Başkan Özdoğan, hafta sonunda keyifli bir keşif yapmak isteyenleri bölgeye davet ederek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yarı Maraton ücretsiz halk koşusu kayıtları başladı
Yarı Maraton ücretsiz halk koşusu kayıtları başladı
Kayserinin ticaret rehberi mobilde
Kayserinin ticaret rehberi mobilde
SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu toplandı
SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu toplandı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı
Bir milyon lira değerinde malzeme çalan kişi yakalandı
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 4 yaralı