Başkan Palancıoğlu: 'Mimari olarak şehirlerin bir kimliği olmalı'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kentsel Dönüşüm Değerlendirme Toplantısı düzenleyerek müteahhit, mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve yapılacak olan yeni çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren ve önerileri dinleyen Başkan Palancıoğlu, Altınoluk Bahçelievler Yatay Mimari Konut Projesi hakkında da müteahhit firmalara detaylı bilgi verdi. Mimari olarak şehirlerin bir kimliği olması gerektiği ve bu yönde projelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak sorunsuz bir kentsel dönüşüm süreci yürütüyoruz. Bunda tüm mesai arkadaşlarımızın emeği var. ’Şehirlerin kimliği olmalı’ diyerek Melikgazi’mize en nadide kimliği kazandırmak için gayret ediyoruz. Şuana kadar Küçükali, Kazım Karabekir, Anbar’da tamamlanan 80 blok, 3872 adet daireyi bitirdik. Şuanda devam eden 65 adet blok ve 2517 adet daire var. Bitirdiğimiz kadar bir de devam eden çalışmalarımız var. Önem verdiğimiz bir projemiz daha Altınoluk Mahallesi Bahçelievler projesi. Mart ayında bir ihalemiz olacak. İnşallah önümüzdeki 5 yıl daha Melikgazi’mizi daha güvenli yapı stoğuna kavuşturmak, eski ve riskli olan yapılardan başlayarak hepsini el ele yapmamız lazım. Şehir merkezinde bu tür çalışmaları yapmak lazım. Battalgazi 1. Etap tamamlandı, 2. Etap devam ediyor. İnşallah bu yaza buranın birçoğu bitecek. Anbar 2. Etap 7 bloklar için ihaleye çıkacağız. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1. Etap tamamlanmak üzere. 2. Etap için ihaleye çıkacağız. Kazım Karabekir Mahallesinde 20 bloktan oluşan 2. Etap projemizde devam ediyor. Yeşil alanları ile harika bir yer oluyor. Çorakçılar Mahallesinde 3 blok 160 daire için kentsel dönüşüm projemiz var. Burası içinde yakında ihaleye çıkıyoruz. Çalışmalarımız sizlerden gelen tüm önerilere açığız. Koordineli çalışmamız belediyemiz açısından son derece faydalı olur. Şehrimizi ve Melikgazi’mizi güzelleştirmek adına sizlerin desteği bizim için önemli. Mimari olarak şehrin kimliği olmalı. Melikgazi için ilk ve Kayseri’ye örnek olacak en önemli projelerin başında Altınoluk Bahçelievler Konut Projesi yer alıyor. Mart’ta ihalesine çıkacağız. Etrafında okulu, parkı sosyal donatıları ile ulaşımı kolay çok güzel bir yer olacak. 121 tane konutun yer aldığı projenin içinde bir de sosyal tesis olacak. Burayı 4 grup olarak ihaleye çıkacağız. Katılımları için teşekkür ederim” dedi.

Programa katılan müteahhitler ise yatay mimari projesi olan Altınoluk Bahçelievler Konut Projesi için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, bu konuda belediyenin öncü ve örnek olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.