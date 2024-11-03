Başkan Palancıoğlu ARLEM Toplantısı için Ürdün'de

Avrupa Konseyi’nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve ARLEM’de olmak üzere üç farklı görevde Türkiye’yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ürdün’de düzenlenecek olan ARLEM Toplantısı’na katılacak.

Ülkemizi ilgilendiren önemli konuların masaya yatırılacağı, 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantıda Türkiye’yi temsil edecek olan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti; “Bildiğiniz üzere Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi üç farklı görevde temsil etmekteyim. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Toplantısı’na katıldım. Orada konuşma yaparak ülkemizle ilgili konuları masaya yatırdık ve ülkemizi temsil ettik. Şimdi yine Türkiye Ulusal Heyeti’nde dört asil üyeden birisi olarak Ürdün’ün Amman şehrinde gerçekleştirilecek, Pazartesi başlayıp Çarşamba günü tamamlanacak olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Toplantısı’na 15. Genel Kurula ülkemizi temsilen iştirak edeceğim. Burada önemli konulardan bir tanesi bundan sonra dünyanın en önemli gündem maddelerinden olacak iklim değişikliği ve özellikle su ile ilgili planlar. Çünkü özellikle Asya ve Afrika ülkelerinin, ülkemizin ve Orta Doğu’nun en önemli gündem maddesi içme suyu ve kullanma suyu. Dolayısıyla bunlarla ilgili gündem maddeleri olacak. Ülkemizin hassas olduğu konulardan biri olan Akdeniz konusu ve diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız ve ülkemizi temsil edeceğim. Ülkemiz hakikaten cennet gibi büyük ve güzel bir ülke. Türkiye’nin haklarını ve çıkarlarını en iyi şekilde korumamız lazım. Biz de ülkemizi temsil etmek üzere bu toplantılara katılacağız. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum.”