Başkan Palancıoğlu ARLEM Toplantısı'nda önemli konuları ele aldı

Avrupa Konseyi’nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi’nde Türkiye’yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ürdün’de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Gazze konusu, Ukrayna Savaşı, İspanya’da meydana gelen sel felaketi, içme ve kullanma suyu kaynakları sıkıntısı, iklim değişikliği ve ülkemiz için önemli meselelerden biri olan Akdeniz konusu ve daha pek çok konuda görüşmenin sağlandığı toplantıda, ülkemizi temsilen yer alan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:

"son zamanlarda İspanya’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle İspanya halkına en derin taziyelerimizi sunmak istiyorum. Ayrıca, Ukrayna ve Gazze’de yaşananlar için de derin üzüntü duyuyoruz. Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce barış sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Gazze’nin sadece 100 km uzağında olduğumuzu vurgulamak istiyorum; burada, İsrail askerleri tarafından 44 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu masum sivillerin öldürülmesinden dolayı İsrail’i kınıyorum. Orada masum insanların öldürülmesini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Maalesef şu anda sadece Gazze ve bölgedeki insani felaketlerden bahsetmiyoruz, aynı zamanda çevresel felaketlerden de bahsediyoruz. Su dayanıklılığı ve çevresel sorunlarla ilgili rapor hakkında konuşmaya açığız. Su hayattır ve şu anda en önemli konu haline gelmektedir. Ülkemiz ve çevresindeki ülkeler, dünyanın en su kıtlığı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, bölgede su kaynaklarını korumalıyız. Diğer yandan, Gazze’nin, İsrail saldırıları nedeniyle ciddi bir içme suyu sıkıntısı yaşadığını belirtmek isterim. İsrail, şehrin su kaynaklarının yüzde 70’inden fazlasını tahrip etmiştir. Ayrıca, temiz içme suyu erişiminin olmaması nedeniyle Filistinliler arasında salgın hastalıkların yayılması, insani bir felakete yol açacaktır. İsrail, bölgede ana su kaynakları üzerinde kontrole sahiptir. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının durumu ve korunması için alınması gereken önlemler hakkında bir rapor hazırlamak üzere birkaç üye atanmasını öneriyorum. Biz diyalogu ve barışı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu nedenle, bölgede acilen barış sağlamak için çok çalışmalıyız. Ayrıca, barış sağlandıktan sonra Ukrayna, Gazze, Lübnan ve diğer bölgelerdeki yerel otoritelere ve belediyelere yardımcı olmak için gerekli hazırlıkları yapmalıyız.”