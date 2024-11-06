Erciyes'in yeni cazibe merkezi: Ortaseki Karavan Kamp Alanı

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ortaseki Ormanları’na yapılan ilave altyapı çalışmaları ile yılın 12 ayı konuklarını ağırlayabilecek bir doğa mekanı oluşturmak için, bölgeye1200 metrelik bir içme suyu hattı çekiliyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan Ortaseki Ormanlarının, doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir alan olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Ortaseki; gerek sonbahar, gerekse yaz aylarında bambaşka bir doğa deneyimi sunuyor. Hacılar Belediyesi olarak bu eşsiz güzelliğin cazibesini artırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTASEKİ KARAVAN KAMP ALANI OLACAK

Ortaseki Ormanları’nın yeni projeler ile bölgenin turistik çekim merkezi haline geleceğini söyleyen Başkan Özdoğan, "Ortaseki Karavan Kamp Alanı ve Kilitli Parke Yolu projelerimizle, doğa ve kamp tutkunlarına bir dizi yeni fırsat sunmayı amaçlıyoruz. Hem doğaseverler hem de kampçılar için Ortaseki’nin cazibesini artıracak adımlar atıyoruz" diye konuştu.