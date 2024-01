Başkan Palancıoğlu Esenyurt Pazar Yerinde esnafı ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi pazar yeri esnafını ziyaret ederek, pazar esnafına ve mahalle esnafına hayırlı işler diledi.

Hem alışveriş yapan vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinleyen Başkan Palancıoğlu, "Ekonomiye can katan esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Pazarlarımızı renkli ve canlı hale getiren esnaflarımız, şehrimizin de can damarı. Yaptığımız tüm hizmetleri ve yatırımları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak yapmaya özen gösterdik. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Melikgazi’mize hep birlikte hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri pazarcı esnafımızın her zaman yanında olduk. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için elimizden gelen her türlü desteği verdik” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Esnaf kardeşlerimiz daha iyi ortamda satış yapsınlar diye ilçemizde pazar yerlerini daha nitelikli hale getirdik. İhtiyaç olan yerlerde ise daha nitelikli yeni pazar yerleri hayata geçirdik. Tüm pazar yerlerimiz için özel önlük diktirerek esnafın kullanması için dağıttık. Pazarcı esnafımız ne kadar güler yüzlü olursa, vatandaşlarımız da yaptığı alışverişten o kadar memnun kalır. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Pazarcı esnafımızın şehrimizin sosyal ve ekonomik dokusunda önemli bir rolü var. Bizleri güler yüzle karşılayan tüm esnafımıza teşekkür ederim” dedi.