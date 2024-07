Başkan Palancıoğlu Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri'nde öğrencilerle bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri’ni ziyaret ederek, çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi öğrencilerin keyifli ve verimli bir yaz geçirmeleri için yaz kursları ile eğitime destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Keykubat Mahallesi’nde hizmet veren Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri’ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyemiz her yaştan, her kesimden vatandaşlarımızın sosyalleşebilmesi, keyifli zaman geçirmesi, ilgi duyduğu alanda eğitim alarak meslek sahibi olabilmesi için gereken imkanı sağlıyor. Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirebilmesi için 11 alan ve 41 branştan oluşan yaz kurslarımız maşallah tıklım tıklım dolu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi her zaman önceliklerimiz arasında bulunuyor. Onların eğlenirken öğrendikleri, kaliteli zaman geçirdikleri kurslarımız, donanımlı öğretmenlerimizin öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri’nde eğitim alan öğrencilerimizi ziyaret ederek keyifli vakit geçirdik. Öğrencilerimizi mutlu etmek, gözlerindeki ışığı görebilmek her şeye değer. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğiz projelerimizle her zaman eğitime destek olmaya devam edeceğiz.”