Başkan Palancıoğlu İftarda Sahada Çalışan Personel İle Buluştu

Melikgazi Belediyesi’nin tüm hizmetlerinin ve başarısının her bir çalışanın katkısıyla gerçekleştiğini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, “600 bin nüfuslu bir belediye olarak oldukça kalabalık bir ilçeyiz. Bu bakımdan daha fazla hizmet eden bir belediyeyiz. 5 yıl içinde 21 adet okul, 15 adet aile sağlık merkezi, 15 adet kütüphane, 21 adet cami, 10 adet Kur’an kursu, 270 adet park yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede büyük işlere imza attık. Bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Hizmetlerimiz gösteriyor ki; özveriyle ve titizlikle çalışan mesai arkadaşlarım var. Yapılan her işi el ele vererek yapıyoruz. Başkan yardımcılarım ve müdürlerim dahil her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sahada çalışan ekiplerimiz için iş çok zor. Kar kış, sıcak demeden çalışıyorsunuz. Ama ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Biz daha iyi çalışırsak geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmış oluruz. Melikgazi’nin geleceğine hep birlikte değer katmaya devam edeceğiz. Biz Melikgazi olarak kalabalık ve güzel bir aileyiz. Dayanışma içerisinde çalışarak ilçemize güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Ben tüm emekleriniz için teşekkür ederim. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı tebrik ederim.” dedi.