Kayseri'de Galerici baba ve 3 oğlunun ‘dolandırıcılık’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oto alım satımı üzerine faaliyet yürüten aile şirketine düzenlenen operasyonda şirket yöneticisi baba R.Y. (60) ve oğulları S.Y. (34), G.Y. (32) ile A.Y. (22)’nin çek, senet ve alım satım hususlarında ödeme yapmayarak birçok mağduru 100 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle açılan davaya devam edildi.

Sanıkların katılmadığı duruşmada katılan ve müştekilerden bazıları ile taraf avukatları katıldı. Gelen müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken sanıkların avukatı ise müvekkillerinin ödemelerinde operasyon sonrası aksama yaşandığını kaydetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.