Başkan Palancıoğlu oyunu kullandı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına giderek, eşi Emel Palancıoğlu ve oğlu Furkan ile birlikte Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 1146 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Palancıoğlu, "AK Parti İl Başkanımız Sayın Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ve MHP Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Av. Enes Ertuğrul Kalın ile birlikte oyumuzu kullanacağımız Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu’ndayız. Bugün demokratik bir ortamda sağlık ve huzur içinde bir seçim dönemini tamamlamış oluyoruz. Diğer siyasi partilerimizle kırmadan üzmeden güzel bir seçim dönemi geçirdik. 5 yıl Talas’ta, 5 yıl da Melikgazi’de hizmet ettik. Hemşehrilerimizin desteği ile şimdi yine inşallah bir 5 yıl daha görev yapmak için oylarımızı kullandık. AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımız, MHP İl ve İlçe Başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız 2 aydır sahada büyük emek harcadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Seçimler ülkemize, şehrimize, Melikgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Başkan Palancıoğlu, 1146 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.