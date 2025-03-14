Başkan Ünal, “Sağlık çalışanlarının maaşı yetersiz ve şiddet mağduru”

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Türk Sağlık-Sen olarak 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık camiasının sosyo-ekonomik durumlarını tespit etmek amacıyla internet üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. Ünal, maaşların yetersiz olduğunu söyleyerek, “5760 sağlık çalışanının katıldığı ankete göre çalışanların yüzde 80.9’u maaşının yeterli olduğunu düşünmüyor. Yüzde 69’u maaş dışı ödemeleri (taban, teşvik, nöbet v.b) çok düşük buluyor. Yüzde 93’ü ise Giyim ve aile yardımı gibi sosyal ödemelerin çok düşük kaldığını belirtiyor Sadece yüzde 1’i ekonomik durumum iyi diyor. Ankette sağlık çalışanlarının kendi ekonomik durumlarının da değerlendirmeleri istendi. Sonuçlara göre sağlık çalışanlarının sadece yüzde 1.4’ü ekonomik durumlarını iyi olarak nitelendiriyor. Yüzde 48.6’sını ekonomik durumu kötü, yüzde 50’sinin ise orta düzeyde olarak görüyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 31.4’ü kredi kartının sadece asgari tutarını ödeyebiliyor, cebimde kalan miktar kadar ödeme yapabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 9,6. Çalışanların yüzde 16.3’ü ise kredi kartı borcunu ödeyemediklerini ifade ediyor. Ankette emeklilikte alacakları ücretler hakkındaki düşünceleride sorulan sağlık çalışanlarının yüzde 81,2’si emeklilikte ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayamayacağını düşünüyor. “Ancak yarısını karşılarım” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 16” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDET MAĞDURU

Öte yandan Ünal, sağlık çalışanlarının şiddet mağduru olduğunu dile getirerek, “Ankete göre sağlık çalışanlarının yüzde 29.2’si görev sırasında fiziksel şiddete, yüzde 83,2’si ise sözel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Birkaç defa fiziksel şiddete maruz kalanların oranı ise yüzde13tür. %13,3’ü ise sayısını hatırlamadığı kadar sözel şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. Çalışma hayatının aile ve kendi yaşamlarına etkilerinin ve meslek hakkındaki düşüncelerini tespit edilmeye çalışıldığı ankete göre sağlık çalışanlarının sadece yüzde 17.7’si ailesine yeteri kadar vakit ayırabildiğini düşünüyor. Yüzde 62’si tükenmişlik sendromu yaşadığını belirtiyor. Yüzde 71.7’si bir kamu çalışanı olarak geleceğini güvence altında hissetmiyor, Sadece yüzde 10.4’ü tekrar meslek seçecek olsa sağlık alanında olmak istiyor, yüzde 7.6’sı çocuklarının sağlık meslek mensubu olmasını istiyor. Yüzde 73.7’si ise sağlık meslek mensuplarının toplam tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilmediğini düşünüyor. Ortaya çıkan sonuçlar sağlık çalışanlarının meselelerinin nasıl bir hal aldığını göstermekte ve acil bir eylem planını gerekli kılmaktadır. Tek kalem maaş, ücretlerin yükseltilmesi gibi taleplerimizin hayata geçirilmesi ekonomik sıkıntıların çözülmesi ve tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması ile emeklilikte sorunlara çare bulunması elzemdir. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi şiddeti en aza indirmek adına gereklidir. Sözleşmeli yöneticilik gibi bir ucube sistemin sağlık çalışanlarının getirdiği hal ortadadır. Bunun için objektif bir sınavla liyakat sahibi insanlar yönetici olarak atanmalıdır. Yönetmelik değişiklikleri gibi düzenlemeler çalışma hayatını ve çalışma hayatının aile yaşamına etkileri gibi konularda iyileştirmeler yapması temel alınmalı, çalışanları mağdur eden düzenlemeler yeniden değerlendirilmelidir” dedi.