Başkan Varol: 'Üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Regaip Kandili ve Üç Ayların başlangıcı ile ilgili, “Bu özel gecelerde bolca dua ederek Allah’ın rızasını kazanmalıyız” dedi.

Başkan Varol, mesajında şunları belirtti:

"Kutlu gecelerimizi, kandillerimizi, Ramazan ayını ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındıran, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam Aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili yarın idrak edilecektir. Manevi duygularımızın yeşerdiği, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızın en üst seviyeye çıktığı, Yüce Rabbimizin değer verdiği bu özel gecelerde bolca dua ederek Allah’ın rızasını kazanmalıyız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve bütün İslam Aleminin Regaib Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve üç ayların birliğimize, beraberliğimize, hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”