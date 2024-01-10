Melikgazi'de Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi hizmete açıldı

Melikgazi'de en çok önem verdiği projeler arasında yer alan eğitime desteği devam eden Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi'ni hizmete açtı.

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  • 10.01.2024 15:38
  • Güncelleme: 11.01.2024 11:25
Melikgazi'de Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi hizmete açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’de en çok önem verdiği projeler arasında yer alan eğitime desteği devam eden Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Melikgazi olarak ilçeye 15 adet akıl küpü kütüphanesi kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eski ismi ile Mahrumlar, yeni ismi ile Kazım Karabekir Mahallemiz’de belki de Kayseri’nin en kapsamlı ve güzel kentsel dönüşümünü tamamlamış olduk. Burası kentsel dönüşüm süreci en iyi işleyen mahallelerden biri. Burası tüm sosyal donatıları ile hayata geçti. Okul, sağlık ocağı, Pazar yeri, spor sahası, park, yollar ve kütüphane olmak üzere birçok hizmeti buraya kazandırdık. Mahalle kültürünü canlandırmak için butik okullar, butik kütüphaneler yapıyoruz. Gençlerimiz şehir merkezine gitmeden artık kendi mahallesinde hizmet alabiliyor. Son 5 yılda 21 okul yaparak Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduk. Özellikle Havacılık ve Uzay Lisemizin inşaatı hızla ilerliyor. Şehrimizi imar ederken nesillere ve gençlerimize yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden okullar, eğitim ve gençlik projelerimiz bizler için çok önemli. Teknofest’e yarışacak gençlerimize maddi destek oluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda gençliğimizin daha güçlü olması için eğitime önem veriyoruz. Burada özel çalışma odaları ve kafeteryası ile gençlerimize güzel imkânlar sunuyor. Türkan Teyzemize çok teşekkür ederiz adı burada yaşayacak dua alacak. Toplamda 15 milyona mal olan bir proje oldu. Şuana kadar okul ve kütüphanelere harcadığımız miktar 1 milyar TL’ye yaklaştı. Hep birlikte Kayserimiz için çalışıyoruz. Amacımız şehrimizin gelişmesi ve daha nitelikli hale gelmesi. Kütüphanemizin ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yücesan ailesi adına konuşan Mehmet Tav ise, “Bu güzel kütüphanenin açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz. Palancıoğlu Başkanımızın burada emekleri çok. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

“Eğitime yapılan yatırım asla boşuna değildir” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “5 üniversitemizin olduğu şehrimizde bu tarz kütüphaneleri sağlamalıyız. Kayseri’de el ele güzel şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun, onlarla gurur duyuyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Bu güzel kütüphaneyi Kayseri’mize kazandıran Melikgazi’mize teşekkür ederim.” diye belirtti.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, “Kütüphaneler şehirler için önemli tesislerdir. Melikgazi’de 15 kütüphanenin olması büyük bir şey. Yapılan bütün araştırmalar zekânın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Kitap okuyan ile okumayan arasında büyük bir fark var. Melikgazi’de her semtte böyle kütüphanelerin olması büyük hizmet. Melikgazi Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, “Kayseri belediyecilik modeli yeni hizmetlerle devam ediyor. Her seferinde Türkiye için örnek olacak çalışmalar yapılıyor. Sayın Palancıoğlu’nun yaptığı bu girişimlerle, bu teşviklerle ve yardımseverlerimizin katkısı ile meydana gelen bu eserlerin ülkemize, Kayseri’mize ve gençlerimize hayırlı olmasını dilerim. Belediyecilik konusunda Kayseri örnek bir şehir. En değerli yatırım gençlere yatırım. Okullar, kütüphaneler eğitim için çok önemli. Kayseri’de de bu noktada güzel yatırımlar hayata geçiyor. Bu vesile ile Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi’nin hayırlı olmasını dilerim.”

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İHA

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