Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz gelecek nesillere ışık olmaktadır'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın mesajında, “Öğretmenlerimiz sonsuz hoşgörü ve sevgileriyle gelecek nesillere ışık olmaktadır. Herkesin ülkesine hizmet eden bireyler olarak yetişmesinde başrol sahibi bütün öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı konumundadır. Öğretmenlerimizin saçtıkları ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklar; daha müreffeh bir Türkiye’nin temeli ve teminatı olacaktır. Sevgi, şefkat ve fedakârlık mesleği olan öğretmenlik, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında gelmektedir. Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin yıl dönümünde; ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak yeni nesillere ışık olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum.”