Başkan Yalçın'a iki ödül birden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen Kent ve Başkan 2023 Ödülleri kapsamında İç Anadolu Bölgesinin en başarılı metropol belediye başkanı ödülüne layık görülürken, 6 Şubat depremlerinde yaptığı çalışmalardan dolayı da Başkan Yalçın'a teşekkür plaketi takdim edildi.

PAYLAŞ
  • 06.11.2023 14:09
  • Güncelleme: 06.11.2023 15:52
Başkan Yalçın'a iki ödül birden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen Kent ve Başkan 2023 Ödülleri kapsamında İç Anadolu Bölgesinin en başarılı metropol belediye başkanı ödülüne layık görülürken, 6 Şubat depremlerinde yaptığı çalışmalardan dolayı da Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Yalçın, Türkiye’nin 7 bölgesinden belediyelerin faaliyet, proje ve hedeflerinin konu edildiği Kent ve Başkan Dergisi tarafından ödüle layık görüldü. Bir otelde gerçekleşen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra yedi farklı bölgeden büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Gecede Türkiye geneli belediyeleri kapsayan çalışma sonucu ödüle hak kazanan belediye başkanları belirlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İç Anadolu Bölgesinin en başarılı metropol belediye başkanı ödülü aldı.

Başkan Yalçın ayrıca 6 Şubat felaketinde yaptığı deprem çalışmaları nedeniyle de teşekkür plaketine layık görüldü.

Program birlikte çektirilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı

Kayseri'de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı

Vatandaşlardan 50 metre genişliğindeki yeni bulvar teşekkürü

Vatandaşlardan 50 metre genişliğindeki yeni bulvar teşekkürü

Akar ve Mammadov'dan KANKA'ya moral ziyareti

Akar ve Mammadov'dan KANKA'ya moral ziyareti

Kayseri'nin Yöresel ürünleri Antalya YÖREX Fuarı'nda tanıtıldı

Kayseri'nin Yöresel ürünleri Antalya YÖREX Fuarı'nda tanıtıldı

Başkan Yalçın'a iki ödül birden

Başkan Yalçın'a iki ödül birden

Büyükşehir'den gençlere 10 ayda 1 milyon 350 bin bardak çorba ikramı

Büyükşehir'den gençlere 10 ayda 1 milyon 350 bin bardak çorba ikramı

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık mahallesinde asfalt çalışmasında sona gelindi

Sağlık mahallesinde asfalt çalışmasında sona gelindi

Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastenesi'ne oyun evi hediye etti

Yeşilay Kayseri Şubesi KANKA Hastenesi’ne oyun evi hediye etti

DAHA FAZLA
Kavgaya karışan 3 kişiden ikisine 3 yıl 9 ay, diğerine 2 yıl 2 ay 24 gün hapis

Kavgaya karışan 3 kişiden ikisine 3 yıl 9 ay, diğerine 2 yıl 2 ay 24 gün hapis

'Haydar Aliyev'in Bir Millet İki Devlet Vizyonu' Sempozyumu gerçekleştirildi

“Haydar Aliyev’in Bir Millet İki Devlet Vizyonu” Sempozyumu gerçekleştirildi

Kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Kayseri'de işletme izni verilen bin 598 skuter var

Kayseri'de işletme izni verilen bin 598 skuter var

Her hastalığa çare: Hiperbarik oksijen tedavisi

Her hastalığa çare: Hiperbarik oksijen tedavisi