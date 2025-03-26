Başkan Yalçın, “Bir milimetre dahi arsa satmadan sanayicilerimize hizmet yapmaya gayret ediyoruz”

Kayseri OSB Geleneksel İftar Programı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, partililer ve sanayiciler katılım gösterdi.

Kayseri OSB tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında konuşan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri sanayisinin merkez üssü olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak yaklaşık 3 yıldır önemli projelere odaklanmış bulunmaktayız. Her konuşmamda dile getirdiğim gibi bir kuruş dahi kredi çekmedik, bir milimetre dahi arsa satmadan, siz değerli sanayicilerimize en güzel hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle sanayicilerimizi memnun etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.