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  • Başkan Yalçın sevincini Ömer Halisdemir'li görselle yansıttı

Başkan Yalçın sevincini Ömer Halisdemir'li görselle yansıttı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünden duyduğu mutluluğu, açık hava görsellerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğraflarını girerek yansıttı.

Başkan Yalçın sevincini Ömer Halisdemir'li görselle yansıttı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümünden duyduğu mutluluğu, açık hava görsellerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in fotoğraflarını girerek yansıttı.

Başta 15 Temmuz kalkışması olmak üzere birçok kez devlete ve millete ihanet eden FETÖ elebaşının vefatı tüm yurtta olduğu gibi Talas’ta da coşkuyla karşılandı. Birçok kişi yaşadığı sevinci, başta sosyal medya hesapları olmak üzere çeşitli yollarla dile getirirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçedeki açık hava mecralarını değerlendirdi. Totem ve billboardlara 15 Temmuz şehidi, kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğraflarını giren Başkan Yalçın, ‘Kahramanlar Can Verir, Vatanı Yaşatmak İçin’ sözlerine de yer verdi.

Başkan Yalçın’ın bu anlamlı hareketi, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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