Başkanlar Saraycık'ta öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sınıflar gezilerek hem öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarı dilendi hem de öğretmenlere kolaylıklar temenni edildi.

Burada 220 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Saraycık Mahallemizin TOKİ bölümündeyiz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın eğitimle ilgili konularını çözme adına milli eğitimimizle iş birliği halinde görüşerek, hem ilkokulu hem ortaokulu içeren 8 sınıflı okulumuzu yaptırmış olduk. 220 öğrencimizin olduğunu öğrenmekten de ayrıca memnun olduk. Her şeyden önce kamu kurumu ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden birini burada sergilemiş olduk. Semtimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Saraycık’ımızın güzel insanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, minik öğrencilere Kayserispor forması hediye etti.